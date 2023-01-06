Saldi: la partenza è lenta

Nel primo giorno di sconti sono stati pochi gli acquisti

06/01/2023 - 07:02



VITERBO - Sono partiti da ieri i saldi anche a Viterbo. La stagione degli sconti quest'anno sarà più corta. Nel Lazio, infatti, durerà solo 6 settimane, fino a metà febbraio.

E se durante i saldi i consumatori prediligono i negozi di vicinato, ieri in centro c'era molta gente, tanti incuriositi dalle vetrine ma pochi con le buste in mano.

Sarà che le preoccupazioni per l'aumento dei prezzi e delle bollette frena i consumi delle famiglie, sarà anche che la gente è abituata a cercare le offerte tutto l'anno, sta di fatto che la ''ressa'' ieri non c'è stata.

Secondo una proiezione di Confesercenti su scala nazionale, la spesa media si aggirerà sui 160 euro anche se, nel centro Italia, potrebbe arrivare anche a 216 euro. I prodotti più gettonati dovrebbero essere ancora una volta quelli di abbigliamento, seguito da intimo e accessori.