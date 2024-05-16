Sabatini: 'Frontini ha gettato la maschera del finto civismo'

16/05/2024 - 09:55



VITERBO - 'Finalmente il sindaco Frontini ha gettato la maschera del finto civismo. L'attacco contro la Regione Lazio e Fratelli d'Italia in particolare sulla questione della discarica di Viterbo, non appare soltanto strumentale ma del tutto immotivato, in virtù dello straordinario lavoro realizzato dalla Giunta Rocca in materia di rifiuti in questi 14 mesi. Non soltanto è stato infatti scongiurato il raddoppio dell'invaso di Monterazzano inizialmente previsto, ma sono al vaglio della Regione provvedimenti relativi all'autorizzazione di nuove discariche in ogni provincia per garantire così definitivamente l'autosufficienza ad ogni territorio del Lazio.

Anche la nuova procedura delle strutture di Roma Capitale per portare fuori regione e all'estero i propri rifiuti è un altro segnale chiaro ed inequivocabile. Quindi, oltre alla manifesta incapacità politica e amministrativa fin qui dimostrata da Frontini, appare adesso chiaramente evidente anche la sua collocazione nell'area del centrosinistra come la recente partecipazione ad eventi elettorali insieme ad esponenti del partito di Matteo Renzi tristemente dimostra'.

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini