Rsa, la Regione Lazio coprirà laumento delle rette

Stanziati oltre 7 milioni di euro per sostenere i costi senza gravare su Comuni, utenti e famiglie

29/09/2025 - 09:52



VITERBO - Si è svolto presso il Consiglio regionale del Lazio un incontro tra l’assessore regionale ai Servizi sociali Massimiliano Maselli e il presidente di Aforsat (Associazione Familiari Ospiti Residenze Sanitarie Assistenziali Tuscia) Fabio Bafanelli. Al centro del confronto l’aumento del 10% delle rette delle Rsa, reso necessario per garantire standard di qualità e adeguare i costi di gestione.

L’assessore Maselli ha rassicurato Aforsat confermando che sarà la Regione a farsi carico dei costi aggiuntivi, evitando così ripercussioni economiche sui Comuni, sugli ospiti e sulle famiglie. A tal fine, nel bilancio regionale sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro, fondi destinati a coprire l’incremento tariffario senza pesare ulteriormente sui bilanci locali o sugli utenti.

«Ringrazio l’assessore Maselli per averci ricevuto e dato ampie rassicurazioni – ha dichiarato il presidente Bafanelli –. Per noi era fondamentale avere un sostegno concreto, perché l’aumento delle rette avrebbe comportato disagi notevoli. Un ringraziamento va anche al consigliere regionale Daniele Sabatini, che da rappresentante del territorio ha mostrato sensibilità sul tema e si è attivato presso l’assessore per favorire l’incontro».