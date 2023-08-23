Rotelli:'Bolsena tra le 10 piccole città più belle d'europa: orgoglio per la provincia di Viterbo'

23/08/2023 - 14:37



Rotelli:'Bolsena tra le 10 piccole città più belle d'europa: orgoglio per la provincia di Viterbo'

BOLSENA - “Esprimo grande soddisfazione per l’importante vetrina che viene offerta alla cittadina di Bolsena, orgoglio per la provincia di Viterbo e per tutto il nostro territorio. Un plauso doveroso al lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale di Bolsena che negli anni si è spesa in termini di organizzazione, servizi, ricezione e promozione di uno dei borghi più suggestivi della Tuscia affacciati sulle sponde del Lago vulcanico più grande d’Europa fino al raggiungimento di questo meritato riconoscimento.”

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato viterbese di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Ambiente e territorio della Camera dei Deputati, commentando la notizia che vede Forbes, celebre rivista americana tra le più importanti del mondo, eleggere Bolsena tra le 10 piccole città più belle d’Europa, unica italiana.

“La classifica internazionale, firmata dalla giornalista americana Ann Abel, nomina Bolsena a rappresentare l’Italia. Come si legge infatti dalla rivista - 'queste 10 gemme dimostrano che piccolo può essere bello' - e poi che - 'il Lazio settentrionale, ha molto del fascino della Toscana ma è meno affollata. Ha un centro storico ben conservato e imponenti chiese, palazzi e piazze. In più c’è il vicino lago di Bolsena che è il più grande lago vulcanico d’Europa, ottimo per nuotare e con una fornitura costante di pesci d’acqua dolce'.

Si tratta di un riconoscimento importantissimo che arriva da una rivista internazionale molto importante come quella di Forbes e che premia Bolsena e il territorio della Tuscia riconoscendo sempre di più la qualità e la bellezza dei suoi borghi medievali ricchi di storia e di meraviglie naturali ormai meta di un turismo sempre più numeroso e di qualità', conclude.



BOLSENA - “Esprimo grande soddisfazione per l’importante vetrina che viene offerta alla cittadina di Bolsena, orgoglio per la provincia di Viterbo e per tutto il nostro territorio. Un plauso doveroso al lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale di Bolsena che negli anni si è spesa in termini di organizzazione, servizi, ricezione e promozione di uno dei borghi più suggestivi della Tuscia affacciati sulle sponde del Lago vulcanico più grande d’Europa fino al raggiungimento di questo meritato riconoscimento.”

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato viterbese di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Ambiente e territorio della Camera dei Deputati, commentando la notizia che vede Forbes, celebre rivista americana tra le più importanti del mondo, eleggere Bolsena tra le 10 piccole città più belle d’Europa, unica italiana.

“La classifica internazionale, firmata dalla giornalista americana Ann Abel, nomina Bolsena a rappresentare l’Italia. Come si legge infatti dalla rivista - 'queste 10 gemme dimostrano che piccolo può essere bello' - e poi che - 'il Lazio settentrionale, ha molto del fascino della Toscana ma è meno affollata. Ha un centro storico ben conservato e imponenti chiese, palazzi e piazze. In più c’è il vicino lago di Bolsena che è il più grande lago vulcanico d’Europa, ottimo per nuotare e con una fornitura costante di pesci d’acqua dolce'.

Si tratta di un riconoscimento importantissimo che arriva da una rivista internazionale molto importante come quella di Forbes e che premia Bolsena e il territorio della Tuscia riconoscendo sempre di più la qualità e la bellezza dei suoi borghi medievali ricchi di storia e di meraviglie naturali ormai meta di un turismo sempre più numeroso e di qualità', conclude.