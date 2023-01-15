Rotelli (FdI): Andiamo a conquistare la regione Lazio insieme a Rocca presidente''

Presentazione ufficiale dei quattro candidati alla presenza del ministro Lollobrigida. 'Questa provincia ci ha sempre dimostrato ottimi risultati'

15/01/2023 - 07:01

di Marica Orefice

VITERBO - “Dopo dieci anni andiamo a conquistare la regione Lazio insieme al presidente Rocca”, queste le parole dell’onorevole Mauro Rotelli che apre la conferenza stampa di presentazione dei candidati insieme al Ministro Lollobrigida. “Il prossimo obiettivo principale del partito di Fratelli d’Italia è vincere queste elezioni”, afferma.

Ieri, al Caffè Schenardi, prima presentazione ufficiale dei quattro candidati alle elezioni regionali del Lazio nella provincia di Viterbo. Grande partecipazione insieme al ministro Francesco Lollobrigida che ha portato il suo supporto al territorio in occasione dell'apertura della campagna elettorale.

“Giovanna Fortuna, Valentina Paterna, Daniele Sabatini, Giulio Menegali e Zelli Iacobuzi - elenca il coordinatore Giampieri -, quattro personalità importanti per la storia della destra nella Tuscia, caratterizzati da una grande esperienza professionale e politica. Con questo evento inizia ufficialmente la campagna elettorale ma noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo continuato a lavorare giorno per giorno e continueremo a farlo”.

Il Ministro Lollobrigida, con l’occasione, ha incontrato anche il rettore dell'Università della Tuscia ed i rappresentanti nonché presidenti di Confagricoltura, Coldiretti e Cia. ''Questa è una provincia che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni - afferma - un ringraziamento particolare ai candidati che si sono messi in lista per queste elezioni. Finora la Regione è stata utilizzata da alcuni come trampolino di lancio, ricordiamo Zingaretti, ma noi abbiamo scelto di candidare una figura autorevole, con una grande capacità amministrative e che, nella vita, è riuscito a raggiungere obiettivi inimmaginabili. È finito il tempo dell’illegalità di questa Regione, noi vogliamo ristabilire le regole e avere una visione forte e comune a tutti i cittadini'', conclude il ministro.