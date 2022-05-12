Rotelli: Alla Transpotec Logitec di Rho le eccellenze italiane dellautotrasporto

12/05/2022 - 19:15



VITERBO - Oggi con Alessandro Peron, segretario generale Fiap (Federazione Italiana Autotrasportatori) in visita alla Transpotec Logitec, la fiera di mezzi pesanti e logistica in corso fino al 15 maggio alla Fiera di Milano-Rho, ho avuto modo di conoscere l’alto livello di innovazione raggiunto nel settore.

Nei padiglioni che ospitano 346 espositori, oltre alla vetrina dei nuovi prodotti, sia mezzi pesanti che veicoli commerciali leggeri e al reparto componentistica, tanti sono i momenti di discussione su tematiche d’attualità.

Dalla ripresa delle immatricolazioni in Italia, (25000 unità nel 2021) alla priorità di svecchiare il parco circolante (14 anni l’età media dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate) fino alle considerazioni sulla necessità di rinnovare la flotta dei veicoli pari al 53% che ha un’omologazione precedente all’Euro 4.

Aspetti evidenziati anche nell’incontro avuto con Enrique Enrich, presidente e amministratore Delegato di Italscania che ha esposto gli obiettivi principali della sua azienda, in primis la decarbonizzazione, ricercata attraverso un portafoglio di servizi e di prodotti in continua evoluzione.

Spunti di riflessione preziosi da trasmettere all’interno della discussione politica per offrire una spinta ulteriore all’ammodernamento e alla sempre maggiore competitività di un settore trainante dell’economia italiana.

Mauro Rotelli – deputato Fratelli d’Italia