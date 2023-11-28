Rotelli, Sabatini, Paterna: 'Con l'accordo per lo sviluppo importanti novità anche per la Tuscia'

Investimento complessivo di oltre 1 miliardo e 220 milioni di euro

28/11/2023 - 09:23



VITERBO - 'Ieri è stata una giornata importante per il Lazio. Con la firma dell'accordo per lo Sviluppo e la Coesione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è stato programmato il futuro della nostra Regione'.

E' quanto affermano in una nota congiunta il deputato e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera Mauro Rotelli, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e la presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale Valentina Paterna.

'Con l'accordo infatti – prosegue la nota - per il nostro territorio si apriranno delle opportunità straordinarie, con il finanziamento di una serie di interventi rivolti a favorire una rinnovata visione di crescita e sviluppo, con un investimento complessivo di oltre 1 miliardo e 220 milioni di euro, di cui circa 400 milioni destinati alla Provincia di Viterbo. Queste risorse saranno investite fra infrastrutture ferroviarie e viarie, valorizzazione dei beni culturali, ma anche turismo, competitività delle imprese, interventi sul rischio del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio'.

'Siamo pienamente soddisfatti per questo importante traguardo – concludono- segno evidente della forte sinergia che si è creata fra Governo e Regione Lazio, sinergia che renderà il Lazio più forte e competitivo dopo anni di promesse non mantenute e di dialoghi inconcludenti fra Istituzioni. Un grazie al premier Meloni e al presidente Rocca per aver scritto oggi una grande pagina di buon governo'.