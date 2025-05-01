Rotatoria delle quattro strade al via i lavori ma è scontro tra Romoli e Sabatini

Il consigliere regionale FdI esulta per l'avvio lavori finanziati dalla Regione, ma la Provincia rimarca il proprio ruolo nella programmazione

01/05/2025 - 03:57

di Giulia Ortenzi

NEPI - L'annunciato avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria al bivio tra la Cimina e la Sutrina, la cosiddetta 'Rotatoria delle Quattro Strade' nel comune di Nepi, ha suscitato reazioni nel panorama po-litico locale. Il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, ha espresso grande soddisfazione per l'inizio di un'opera: 'attesa da decenni e indispensabile a garantire la messa in sicu-rezza di uno dei tratti stradali più pericolosi della Tuscia'. Sabatini ha inoltre ringraziato la Giunta Rocca e gli assessori Rinaldi e Righini per aver finanziato l'intervento con 500mila euro, sottolineando la priorità data dalla Regione alla sicurezza e alla fluidità del traffico su una direttrice cruciale.

Tuttavia, dalla Provincia di Viterbo arriva una precisazione sul percorso istituzionale che ha portato a questo risultato. In una nota, l'amministrazione provinciale, pur accogliendo con favore l'entusiasmo di Sabatini, sottolinea come l'intervento sia: 'frutto di un percorso istituzionale avviato da tempo, grazie alla collaborazione tra la Provincia di Viterbo, il Comune di Nepi, Astral e Regione Lazio, rappresen-tata per il nostro territorio dal consigliere Enrico Panunzi'. Viene rimarcato come la programmazione, la progettazione e l'acquisizione delle competenze necessarie siano state seguite: 'con impegno e conti-nuità proprio dalla Provincia di Viterbo, che ha lavorato in sinergia con gli enti preposti per giungere a questo importante risultato'.

La Provincia, pur prendendo atto delle dichiarazioni di Sabatini e del suo ringraziamento alla Regione, coglie l'occasione per invitare il consigliere regionale a partecipare con la stessa 'puntualità mediatica' anche alle prossime inaugurazioni di lavori programmati dall'ente provinciale. In particolare, viene menzionata l'imminente apertura del cantiere per un'ulteriore rotatoria sulla Strada Provinciale Cimina, in località San Rocco nel comune di Caprarola, anch'essa parte del medesimo accordo istituzionale.

La nota della Provincia sembra voler ribadire il proprio ruolo attivo e centrale nella programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali cruciali per il territorio, invitando a un riconoscimento corale dell'impegno di tutti gli enti coinvolti, al di là delle singole dichiarazioni. Si apre ora una fase di attesa per vedere se la 'solerzia mediatica' auspicata dalla Provincia si estenderà anche ai futuri cantieri in programma.