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Rotatoria del Quartaccio, c'è il progetto esecutivo
La Provincia dà l'ok all'intervento per 350mila euro
30/11/2021 - 14:19

CIVITA CASTELLANA - Il 29 novembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo e la determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori sulla rotatoria all’incrocio tra Quartaccio e Cenciano, per un investimento complessivo di €350.000.

La rotatoria ricadrà in Loc. Quartaccio a ridosso dell’intersezione tra le strade provinciali 29 (Corchiano – Civita Castellana) e alla S.P. 74 (Fabrica di Roma – Borghetto). Un progetto che ha visto un lungo e complesso iter durato oltre dieci anni in cui ha subìto vari rallentamenti, ed è stato aggiornato anche alla luce del nuovo prezziario della Regione Lazio del 2020 e del recente incarico del costo dei materiali.

Un’opera importante principalmente per la sicurezza stradale: l’area è interessata da un alto tasso di incidentalità stradale e con l’inserimento dell’infrastruttura si andranno a ridurre i punti di conflitto. Con questo intervento si andrà a snellire ulteriormente il traffico veicolare, con benefici diretti e indiretti per i cittadini ed i molti pendolari che frequentano l’area.

''Dopo tanti anni, siamo riusciti finalmente a dare il via a questa opera – commenta il Presidente Nocchi – Un’infrastruttura che si era resa fondamentale per l’area, ma che per varie vicissitudini burocratiche era rimasta bloccata. Un investimento importante a beneficio dei comuni di Civita Castellana, Fabrica di Roma e Corchiano, ma in generale in favore di una maggiore sicurezza dei cittadini ed i tanti lavoratori di un’area strategica per la produzione provinciale, che è purtroppo interessata da un’eccessiva incidentalità. Ora aspettiamo soltanto l’affidamento e nel 2022 via ai lavori''.

''A conclusione di questo mandato presidenziale – conclude Nocchi – sono orgoglioso di poter lasciare il segno con un’opera così importante per il territorio. Ringrazio come sempre i tecnici e responsabili del progetto – le dott.sse Moscatelli e Piergiovanni e la Dirigente Manili - per l’importante lavoro svolto''.




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