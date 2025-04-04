Roma-Viterbo: da giugno il tratto da Vignanello a Viterbo sarà chiuso per lavori

Al via interventi di riqualificazione e rinnovo di armamento e palificazioni sulla tratta extraurbana

04/04/2025 - 03:23



VITERBO - Roma-Viterbo, a giugno via ai lavori sulla tratta extraurbana che collega la capitale con la Tuscia.

Lo scorso 27 marzo si è tenuto un incontro tra Regione Lazio e il Comitato pendolari ferrovia Roma Nord per fare il punto sui lavori di raddoppio e ammodernamento che interesseranno la Roma Nord. Per la Regione Lazio erano presenti il dottor Di Giambelardino, per Cotral era presente l’ingegnere Tolomeo, per Astral l’ingegnere Cecconi e per il comitato erano presenti Fabrizio Bonanni e Fabio Rosati.

'La prima informazione che ci è stata data - annunciano i rappresentanti del comitato - è relativa alla chiusura della tratta extraurbana che avverrà in due fasi: la prima dal 15 giugno, subito dopo la chiusura delle scuole fino a settembre, che interesserà il tratto da Vignanello a Viterbo con i lavori di rinnovo dell'armamento e delle palificazioni. Successivamente verrà chiusa la tratta tra Montebello e Morlupo e il servizio verrà garantito da bus sostitutivi'. Insomma, per i viaggiatori si prospettano due anni infuocati (questo il tempo stimato per la fine dei lavori), resi ancora più difficili dalle continue soppressioni e disservizi.

Riguardo al piano di manutenzione del parco treni, informano ancora Bonanni e Rosati: 'Si è conclusa la gara per inserire su 5 treni di tipo Alstom il famoso train-stop come meccanismo di sicurezza che permetterebbe a questi veicoli, che sono più recenti dei Firema, di entrare ed essere utilizzati pienamente anche nella tratta urbana. Allo stato attuale saranno dunque disponibili 13 treni, il minimo per poter fare il servizio feriale invernale, con annesse soppressioni fisiologiche'.

Nel frattempo Firema Titagarh ha presentato in Regione le garanzie fideiussorie necessarie per la corretta prosecuzione della commessa relativa alla fornitura dei 38 treni destinati alle linee Roma - Lido e Roma - Viterbo.

'Dopo mesi di tensioni e la dura presa di posizione della Regione Lazio - ha commentato David Nicodemi, presidente di TrasportiAmo - assistiamo a un significativo passo in avanti per la fornitura dei 38 nuovi treni per le ex concesse, con i primi due che dovrebbero essere consegnati entro l'estate. Speriamo che sia così, perché non si può continuare il servizio sulla Lido con una manciata di treni, mettendo a rischio ogni giorno l'incolumità del personale, così come sulla Roma-Viterbo con treni ricoperti di toppe per coprire la ruggine'.