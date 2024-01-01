Ristoratori inferociti bloccano lA1

Di ritorno dalla manifestazione avvenuta oggi a Roma, i ristoratori hanno deciso di bloccare 35 km di autostrada al grido vogliamo riaprire

ORTE – I ristoratori hanno bloccato un tratto dell’autostrada A1 per chiedere a gran voce la riapertura dei locali. “Vogliamo riaprire, fateci lavorare”: con queste grida, accompagnati dal suono del clacson, i ristoratori hanno bloccato 35 km della A1, all’altezza del casello di Orte.

L’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova l’economia del paese e sta letteralmente affossando il settore della ristorazione e turistico. “E’ da 14 mesi che siamo chiusi, non ce la facciamo più” i ristoratori lamentano di essere stati completamente abbandonati non solo dal Governo, ma anche dai mass media italiani in quanto, come dicono i loro cori, la loro manifestazione non da spettacolo poiché è pacifica.

“Senza violenza non c’è televisione” gridano all’unisono gli automobilisti che sono scesi per strada. La manifestazione è iniziata verso i Fori Imperiali e sarebbero dovuti arrivare a Montecitorio, ma hanno incontrato un impedimento. “Ci hanno impedito di raggiungere Montecitorio, allora siamo qui” spiega un automobilista.