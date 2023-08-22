Risparmiare sulla moda è possibile con il codice sconto ASOS

22/08/2023 - 10:48



As Seen On Screen è il significato del suo nome:ASOS si distingue per il suo approccio mirato verso la moda e-commerce. Il punto è quello di riferimento per i brand addicted, ASOS offre infatti una alternativa al classico seguire le tendenze. I più inseguono la moda, ASOS ne detta il passo. L’approccio allo stile è trasversale, il portale è la dimostrazione di uno store attento sia alla donna che all’uomo. Laddove i gusti mutano per farsi sempre più fluidi, ASOS si impegna a offrire spunti omogenei tra i generi ma dalla netta impronta distintiva. Se è vero che la moda londinese da sempre anticipa quelle che saranno le tendenze altrove, lo shop di ASOS rende il passaggio sempre più breve.

Accedere al portale significa aprire una finestra sul futuro. Oltre al classico concetto di abbigliamento, particolarmente interessante è la proposta tematica delle collezioni: scegliere il look per le vacanze o per una cerimonia diviene semplice come entrare nella boutique di fiducia. Il portale aggiunge le scarpe e gli accessori, trovare il giusto outfit diviene questione di qualche click. Basta avere l’ispirazione, tutto il resto si acquista nelle vetrine dello store.

Codice sconto ASOS del 15% per i nuovi clienti

Quello dei codici sconto è uno strumento sempre efficace, il suo valore si raddoppia quando lo si utilizza per le offerte di benvenuto. Il brand è particolarmente attento alla nuova clientela, ecco che con il suo codice sconto ASOS offre la possibilità di tagliare del 15% il totale nel carrello. Approfittarne non richiede più di qualche passaggio.

La selezione degli articoli parte dalla home page del portale ma anche dalle tante vetrine a tema, basta poi un click sulla shopper in alto per proseguire nella procedura di acquisto. Si passa quindi alla pagina di riepilogo dell’ordine ma solo nella fase successiva si può aggiungere la sequenza promozionale per ottenere lo sconto di benvenuto. Il codice da riportare è ASOSNEW, basta cliccare sul campo di conferma per ottenere il ribasso sul primo carrello. Il coupon è valido solo per i nuovi clienti, conviene quindi approfittare della promozione di benvenuto per un primo acquisto più corposo.

Sconti fino all’80% sull’Outlet ASOS

Chi ha detto che fare moda debba necessariamente costare tanto? ASOS ha la risposta al rincaro dei prezzi, lo fa attraverso la sezione Outlet che propone sia nella declinazione al maschile che in quella al femminile. Lo strumento è un vero shop interno allo store, vi si possono trovare capi di ogni categoria. Il bello sta nella possibilità di acquistare sia i capi firmati dal brand sia quelli di altre marche, la selezione si affida al semplice criterio della qualità: vi si trovano quindi i più famosi ma a un prezzo nettamente inferiore. Il dettaglio moltiplica le possibili combinazioni del risparmio.

I capi di tendenza sono solo una parte dell’offerta che popola l’assortimento del comparto outlet, lo shop low price è utilissimo anche per i capi evergreen. La scelta dei jeans è solo un esempio tra le categorie più interessanti, vi si possono fare acquisti convenienti ma anche validi nel tempo. Le percentuali di sconto sono l’elemento che più convince, vi si trova senza problemi il 50% di ribasso ma le percentuali possono salire fino all’80%. Lo shopping acquista valore e rinnovare il guardaroba non fa più paura, viene premiato chi arriva in anticipo: le taglie più usate finiscono prima.