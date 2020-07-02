Ripartono gli sport di contatto anche a Viterbo

Zingaretti sblocca da oggi le attività a Viterbo, Rieti, Roma, Latina e Frosinone

02/07/2020 - 16:15



VITERBO – Dopo la conferenza stampa del ministro Spadafora, anche il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha firmato (oggi 2 luglio), l’ordinanza per la ripresa degli sport di contatto nel Lazio.

Dopo Abruzzo, Sicilia, Puglia, Liguria e Veneto, anche nel nostro territorio si potrà ricominciare a fare calcetto, basket, arti marziali e tutti gli sport che erano stati vietati dopo il lockdown. T

utti gli impianti sportivi di Viterbo, Rieti, Roma, Latina e Frosinone possono aprire da subito e far ripartire la propria attività. Finalmente decine di migliaia di ragazzi torneranno sui “campi di gioco”, dopo quasi 4 mesi di astinenza sportiva.