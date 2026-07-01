Rinnovato il Ccnl Ania: più salari, nuovi diritti e tutele sull'Intelligenza Artificiale

First Cisl Viterbo accoglie con soddisfazione l'intesa raggiunta dopo cinque mesi di trattativa: aumento medio dell'11,48%, maggiori tutele per lavoratori e famiglie

01/07/2026 - 08:47



VITERBO - La notte del 13 maggio 2026 segna una data storica per il comparto assicurativo. Dopo cinque mesi di serrati incontri, è giunto a compimento il rinnovo del CCNL ANIA, che coprirà il periodo dal 01/01/2025 al 31/05/2028. Un risultato, quello raggiunto sotto la guida di Antonio Zanelli, segretario generale nazionale con delega alle assicurazioni, che la First Cisl accoglie con grande soddisfazione, definendolo più che positivo.

Il negoziato, iniziato ufficialmente l'8 gennaio 2026, è stato complesso. Dopo le iniziali chiusure di ANIA, specie in ambito economico, il confronto ha trovato slancio il 21 aprile, portando a traguardi significativi sia sul piano salariale che su quello dei diritti civili.

Il nuovo accordo garantisce un incremento economico medio del 11,48%, con arretrati in riscossione già a partire da luglio 2026. Sul fronte dei diritti, spiccano l’incremento dei congedi parentali per i padri, il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico e maggiori tutele per i caregiver. Particolare rilievo assume la dichiarazione congiunta sull’Intelligenza Artificiale, voluta fortemente dal Segretario Nazionale Riccardo Colombani: l’IA sarà solo uno strumento di supporto, mai un mezzo per la sostituzione dei lavoratori o per giustificare esuberi.

L'entusiasmo per il traguardo raggiunto è condiviso con forza dalla dirigenza locale. Silvia Pecci, Segretaria Organizzativa della First Cisl di Viterbo e referente OP per il Lazio, esprime grande apprezzamento per l’intesa: 'Questo rinnovo è un segnale di enorme importanza per tutto il settore. Non solo abbiamo tutelato il potere d'acquisto, ma abbiamo posto le basi per una cultura del lavoro che mette al centro il rispetto della dignità della persona, la conciliazione dei tempi di vita e una protezione concreta di fronte alle sfide della tecnologia'.

Sulla stessa linea Alessandro Scorsini, Segretario Generale della First Cisl di Viterbo, sottolinea l'importanza del lavoro svolto: 'Siamo di fronte a un risultato eccellente che conferma la centralità del nostro sindacato nella tutela dei lavoratori. La partita, però, non si ferma qui'.

Il Segretario Generale annuncia inoltre i prossimi passi cruciali per la federazione viterbese: 'La nostra mobilitazione continua. Proprio per questo, il prossimo 3 luglio, presso la Sala Congressi delle Terme dei Papi terremo, congiuntamente con le altre OO.SS., un'assemblea provinciale dedicata all'approvazione della piattaforma per il rinnovo del contratto ABI. Contestualmente, rimaniamo in attesa della piattaforma di rinnovo per il contratto Federcasse, pronti a proseguire la nostra battaglia per i diritti e la dignità di tutti i lavoratori del credito e delle assicurazioni'.

Nonostante il successo ottenuto sul fronte ANIA, la First Cisl di Viterbo ribadisce infine la necessità di mantenere alta l'attenzione sul tema delle pressioni commerciali, vero nodo critico che rimane al centro dell'agenda sindacale per i mesi a venire.