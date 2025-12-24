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Revocato ordinamento di non potabilità per San Martino - Campo sportivo
Nella giornata di ieri, martedì 23 dicembre, la sindaca Frontini ha pertanto emanato l'ordinanza sindacale con cui revoca il precedente provvedimento
24/12/2025 - 10:32

VITERBO - L'acqua delle zone servite dalla rete idrica San Martino al Cimino - Campo Sportivo è tornata potabile. Il parametro arsenico, come comunicato dalla Asl di Viterbo in data odierna, all'esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio, è tornato conforme ai valori previsti dalla vigente normativa. Questo pomeriggio la sindaca Frontini ha pertanto emanato l'ordinanza sindacale (n. 63 del 23 dicembre 2025) con cui revoca il precedente provvedimento (ord. sindacale n. 62 del 18 dicembre 2025), ovvero quello di divieto di utilizzo dell'acqua per uso alimentare. Con effetto immediato, le zone alimentate dalla suddetta rete idrica distributrice Campo sportivo di San Martino al Cimino possono tornare a utilizzare regolarmente l'acqua anche per uso alimentare.




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