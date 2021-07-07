Respiro internazionale per tutti i produttori di nocciole della Tuscia

Assofrutti diventa una Organizzazione Produttori che opera a livello europeo

07/07/2021 - 14:47



CAPRAROLA - Respiro europeo per i produttori di nocciole e di frutta in guscio della Tuscia. Assofrutti ha ottenuto infatti il riconoscimento di Organizzazione Produttori Transnazionale, ovvero attiva in tutta l’Unione Europea, con la possibilità di associare coltivatori e produttori in tutta l’Ue.

Cosa significa? Le Op transnazionali hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo di sinergie tra i diversi soci incentivando collaborazioni tecniche e commerciali per incrementare l’efficacia del Programma Operativo, aumentare il valore commerciale del prodotto e la relativa remunerazione. Significa, dunque, che i coltivatori, produttori e trasformatori di frutta in guscio acquistano un potere maggiore nelle dinamiche sia della produzione che del mercato e acquisiscono una dimensione e una visione internazionale in grado di affrontare meglio le dinamiche di un mercato sempre più globalizzato.

«Ringrazio la Regione Lazio e il Mipaaf che ci hanno sostenuto con il loro prezioso e fattivo supporto nel raggiungimento di questo importante riconoscimento - commenta entusiasta Pompeo Mascagna, presidente dell’Op Assofrutti - Abbiamo fortemente creduto nel percorso che ci ha portati fin qui: un obiettivo nel quale abbiamo creduto fortemente e al quale abbiamo lavorato da tempo, raggiunto grazie al prezioso sostegno di tutto il personale dipendente.

Assofrutti, leader nella produzione delle nocciole, con un fatturato di 64.500.000 di euro, associa oltre 1.000 corilicoltori e castanicoltori con una superficie di quasi 10mila ettari e rappresenta la principale organizzazione italiana nel comparto della frutta in guscio e una delle più rappresentativa del settore tra gli associati di Unaproa, cui si aggiungono i produttori associati della Romania.

Assofrutti è nata nel 1990 ed è iscritta al n°1 dell’Elenco Nazionale Produttori Frutta in Guscio. Il settore corilicolo rappresenta un volano importante per l’intera economia della Tuscia.