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Regione Lazio investe 327 milioni nella sanità: Ciambella, Una scelta che rafforza il sistema pubblico
Un investimento importante, che conferma l'impegno del Presidente Francesco Rocca
02/11/2025 - 03:22

VITERBO - La decisione della Regione Lazio di destinare 327 milioni di euro alle ASL e agli ospedali per la realizzazione di nuovi reparti, l'acquisto di tecnologie avanzate e l'ammodernamento delle strutture rappresenta un segnale concreto e di grande valore per la comunità regionale. Si tratta di un investimento importante, che conferma l'impegno del Presidente Francesco Rocca e della sua Giunta nel rilanciare il sistema sanitario regionale, rafforzando la rete pubblica e garantendo ai cittadini servizi più moderni, efficienti e vicini ai bisogni reali delle persone.

'Dopo anni in cui la sanità del Lazio ha dovuto fare i conti con carenze strutturali, ritardi e disuguaglianze territoriali, questo piano di interventi restituisce fiducia e visione, ponendo le basi per un modello di cura più equo e sostenibile - spiega Luisa Ciambella, responsabile organizzativo del Movimento Civico Francesco Rocca Presidente, Per il Bene Comune -. Modernizzare ospedali e dotarli di apparecchiature di ultima generazione significa migliorare la qualità delle diagnosi, ridurre i tempi di attesa e assicurare condizioni di lavoro più adeguate agli operatori sanitari, che ogni giorno rappresentano il cuore del nostro servizio sanitario'. 

È essenziale che questo impegno sia accompagnato da una gestione attenta, trasparente ed equilibrata, affinché ogni risorsa investita si traduca in benefici concreti per i pazienti e per il territorio regionale. L'azione della Regione Lazio, guidata dal Presidente Rocca, sta dimostrando come una politica fatta di ascolto, responsabilità e concretezza possa restituire ai cittadini servizi di qualità e fiducia nelle istituzioni.

'Come Movimento Civico 'Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune', - conclude Ciambella - accogliamo con convinzione questa scelta strategica, che risponde a un principio chiaro: investire nella sanità significa investire nel bene comune e nel futuro della comunità regionale'.




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