Regione, Paterna e Panunzi eletti presidenti di ottava e terza commissione

Il consigliere Pd guiderà l'organismo sulla Vigilanza . Per la Paterna la scelta è ricaduta sull'agricoltura

30/03/2023 - 15:48



VITERBO - Valentina Paterna (FdI) e Enrico Panunzi (Pd) eletti questa mattina alla presidenza rispettivamente dell'ottava e terza commissione.

Al consigliere di opposizione Panunzi la nomina a presidente su Vigilanza sul pluralismo dell'informazione con vicepresidenti Marika Rotondi (Fratelli d'Italia) e Claudio Marotta (Verdi e Sinistra).

A Valentina Paterna, invece, la carica di presidente della commissione Agricoltura e Ambiente con vicepresidenti Vittorio Sambucci (FdI) e Salvatore La Penna (Pd).



'L’elezione di Valentina Paterna alla presidenza della commissione Agricoltura - ha dichiarato Mauro Rotelli, presidente della commissione ambiente, infrastrutture e territorio della Camera - è un argomento caro per il territorio di Viterbo, il quale potrà avere le maggiori risposte in questo ambito, viste le caratteristiche della nostra provincia. Bisogna infatti ricordare che, all’interno del nostro territorio, risiedono ed operano il numero più alto di aziende agricole rispetto a tutte le altre province del Lazio. Questa presidenza della Commissione Agricoltura è una scelta oculata'. A Rotelli si sono aggiunte anche le congratulazioni di tutto lo schieramento di Fratelli d'Italia della provincia di Viterbo. Buzzi:“Con l’elezione di Valentina Paterna come presidente della commissione agricoltura la Tuscia trova un interlocutore forte e disponibile”, ha dichiarato il responsabile del Circolo FDI sostenuto da Massimo Giampieri, Coordinatore Provinciale e dal gruppo consiliare comunale









Composizione delle 13 commissioni consiliari permanenti



Per la maggioranza, sette presidenze a Fratelli d'Italia, una ciascuno a Lega, Forza Italia e Udc. Per le opposizioni, una presidenza ciascuno a Pd e Lista D'Amato.



Si sono svolte oggi alla Pisana le sedute di insediamento delle tredici commissioni consiliari permanenti della XII legislatura del Consiglio regionale del Lazio, con l'elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti.



Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale, ha coordinato i lavori di insediamento e presieduto tutte le sedute delle commissioni.



Per la maggioranza, sette presidenze sono andate a Fratelli d'Italia, una ciascuna a Lega, Forza Italia e Udc. Per le opposizioni, una presidenza ciascuno al Partito democratico e alla Lista D'Amato. Cinque presidenti su tredici sono donne (38,46%). Marta Bonafoni (commissione Trasparenza e pubblicità) è l'unica presidente eletta all'unanimità. Per quanto riguarda le vicepresidenze, 11 sono andate a Fratelli d'Italia, 7 al Partito democratico, due ciascuno ad Azione-Italia viva e Movimento 5 stelle, una ciascuno a Forza Italia, Lega, Verdi e Sinistra e Polo progressista. Dodici vicepresidenti sono donne, quattordici uomini.



Di seguito, l'elenco dei 13 presidenti e dei 26 vicepresidenti delle commissioni consiliari.





I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.



Presidente: Flavio Cera (Fratelli d'Italia).



Vicepresidenti: Eleonora Berni (Fratelli d'Italia) ed Eleonora Mattia (Pd).







II Commissione – Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli.



Presidente: Emanuela Mari (Fratelli d'Italia).



Vicepresidenti: Michele Nicolai (Fratelli d'Italia) e Marietta Tidei (Azione-Italia viva).







III Commissione – Vigilanza sul pluralismo dell'informazione.



Presidente: Enrico Panunzi (Partito democratico).



Vicepresidenti: Marika Rotondi (Fratelli d'Italia) e Claudio Marotta (Verdi e Sinistra).







IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio.



Presidente: Marco Bertucci (Fratelli d'Italia).



Vicepresidenti: Cosmo Mitrano (FI) ed Emanuela Droghei (Pd).







V Commissione – Cultura, spettacolo, sport, turismo.



Presidente: Mario Luciano Crea (Lista civica Rocca).



Vicepresidenti: Edy Palazzi (Fratelli d'Italia) e Marco Colarossi (M5s).







VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti.



Presidente: Cosmo Mitrano (Forza Italia).



Vicepresidenti: Micol Grasselli (Fratelli d'Italia) e Michela Califano (Pd).







VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare.



Presidente: Alessia Savo (Fratelli d'Italia).



Vicepresidenti: Orlando Tripodi (Lega) e Rodolfo Lena (Pd).







VIII Commissione – Agricoltura e Ambiente.



Presidente: Valentina Paterna (Fratelli d'Italia).



Vicepresidenti: Vittorio Sambucci (FdI) e Salvatore La Penna (Pd).







IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio.



Presidente: Orlando Tripodi (Lega).



Vicepresidenti: Maria Chiara Iannarelli (FdI) e Alessandra Zeppieri (Polo Progressista).







X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti.



Presidente: Laura Corrotti (Fratelli d'Italia).



Vicepresidenti: Marika Rotondi (FdI) ed Enrico Panunzi (Pd).







XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.



Presidente: Enrico Tiero (Fratelli d'Italia).



Vicepresidenti: Daniele Maura (FdI) e Marietta Tidei (Azione-Italia viva).







XII Commissione – Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione.



Presidente: Nazzareno Neri (Unione di centro).



Vicepresidenti: Michele Nicolai (FdI) e Adriano Zuccalà (M5s).







XIII Commissione – Trasparenza e pubblicità.



Presidente: Marta Bonafoni (Lista D'Amato).



Vicepresidenti: Daniele Sabatini (FdI) e Daniele Leodori (Pd).



