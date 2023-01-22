Regionali, Salviani: 'Pronta per questa sfida che mi vedrà impegnata in prima linea per la Tuscia nel Lazio'

Di Sorte: 'Forza Italia farà la differenza per la vittoria del cdx grazie alla nostra classe dirigente preparata e competente'

22/01/2023 - 07:12

di Marica Orefice

MONTEFIASCONE - 'Mi impegnerò al massimo in questa sfida che mi vedrà in prima linea per la Tuscia nel Lazio in vista delle imminenti elezioni regionali. Sono sicura che insieme alla grande squadra di Forza Italia otterremo un buon risultato. Sento di appartenere a questa squadra con cui condivido ogni valore, principio e obiettivo', afferma Fabiana Salviani, candidata con la lista di FI per le regionali 2023 a sostegno del candidato presidente di cdx Rocca.

Ieri, presso il Caffè Centrale a Montefiascone, si è svolto l'incontro di presentazione della giovane candidata Fabiana Salviani. A presiedere la conferenza il Commissario provinciale di Forza Italia Andrea Di Sorte, il Consigliere comunale Paolo Manzi e il Commissario locale Gianluca Ferri. Presenti anche tanti amici e militanti del partito come Giovanni Maria Arena.

'Tra le tematiche che porterò avanti con determinatezza durante questa campagna elettorale, e dopo, rientra il sociale, sempre dalla parte dei più deboli, il rilancio del territorio, il commercio e il sostegno a famiglie e imprese', prosegue la candidata Salviani.

'La squadra proposta da FI ha tutti i presupposti per ottenere un ottimo risultato grazie all'impegno di quattro figure molto preparate e ricche di entusiasmo', commenta Arena.

Infatti, la campagna elettorale di FI sembra essere partita a gonfie vele dopo la presentazione ufficiale dei candidati Giulio Marini, Claudio Parroccini, Federica Friggi, Fabiana Salviani, e dopo la visita del Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che, qualche giorno fa, è stato accolto da un bagno di folla all'evento forzista presso le Terme dei Papi.

'Sosteniamo e crediamo nella nostra candidata anche in prospettiva - interviene il Commissario provinciale Di Sorte - Fabiana rappresenta un'opportunità per questo territorio e ci aspettiamo che tutta la coalizione di centrodestra possa appoggiare e impegnarsi su questa figura. Usciamo da anni di disastri regionali da parte di chi affronta le campagne elettorali basandosi solo su parole e promesse, che spesso non vengono mantenute. Siamo sicuri che, questa volta, il centrodestra vincerà queste elezioni, grazie anche al contributo di Forza Italia, un partito giovane come dimostratosi dai tanti sindaci, consiglieri e presidenti del territorio, formato da una classe dirigente preparata e competente che farà la differenza'.

Infine, Ferri e Manzi hanno manifestato una chiara soddisfazione per la candidatura di Salviani confermando 'un orgoglio condiviso nel vedere Montefiascone rappresentata nel panorama regionale'.