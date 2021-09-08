''Rave party, da Roma arrivò l'ordine di non bloccarlo''

Le rivelazioni de La Verità. Rotelli (FdI): ''Il ministro Lamorgese riferisca subito in aula''

08/09/2021 - 06:47



VITERBO - L'ultima ''miccia'' sul rave party di Valentano l'ha accesa ieri il quotidiano ''La Verità'', quando ha pubblicato un articolo nel quale sostiene che i mezzi che il 13 agosto si stavano dirigendo a Valentano furono intercettati dalla polizia ma da Roma arrivò l'ordine di monitorare il traffico e non bloccarli.

Secondo il quotidiano ''qualcuno, tra le forze dell’ordine, aveva provato pure a chiedere il blocco dell’afflusso di mezzi che, incolonnati, si stavano dirigendo dalla zona di Orbetello verso il luogo del rave, a cavallo tra Toscana e Lazio. Ma i militari avrebbero ricevuto come risposta che l’indicazione era quella di ''monitorare il traffico e non di bloccarlo''.

Il caso è finito subito in Parlamento dove il deputato viterbese di Fratelli d'Italia, Mauro Rotelli, ha presentato un'informativa urgente al ministero dell'Interno Lamorgese per conoscere i fatti.

''Notte tra il 13 e il 14 agosto le campagne sono state invase da centinaia di mezzi e persone - ha ricordato il deputato in aula - Alle prime luci dell'alba del 14 agosto ha preso vita una grande festa non autorizzata in cui si è parlato di 6mila anche 12mila di persone presenti. Già al secondo giorno c'è stata una vittima. Purtroppo - ha aggiunto Rorelli - in questa festa non autorizzata, non veniva rispettato alcun tipo di protocollo covid. Ancora più inquietante è la ricostruzione che il quotidiano ''La Verità'' riporta rispetto a quello che sono le ore precendeti all'inizio di questa kermesse di carattere musicale.

Non è possibile che movimenti come questi non vengano monitorati dalle forze dell'ordine, che il ministero dell'Interno non abbia contezza di quello che succede sul territorio nazionale e soprattutto che non prenda immediatamente provvedimenti, perchè questo rave è durato addirittura 5 giorni.

E' per questo - ha concluso Rotelli - che Fratelli d'Italia presenterà una richiesta di informativa urgente al ministro Lamorgese per sapere se tutto quello che è stato riportato dalle cronache anche in queste ore è vero e, a questo punto, per chiedere al ministro le proprie dimissioni''.