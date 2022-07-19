Quinta tappa del Giro dItalia di Handbike

Fatmir Kruezi dellASD Vitersport Odv Libertas mantiene la maglia rosa

19/07/2022 - 11:59



Viterbo - Bari 3 aprile, Bellaria (RN) 8 maggio, Meda (MB) 22 maggio, Udine 19 giugno, Cerro Maggiore (MI) 17 luglio, Livorno 18 settembre, Pisa 16 ottobre. Queste le sette tappe del Giro d’Italia 2022, l’unica manifestazione a tappe per atleti paralimpici in Europa, giunta alla dodicesima edizione ed organizzata da “ SEO Solutions&Events Organization ” a.s.d affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana (CONI). Vi partecipano anche gruppi di atleti stranieri provenienti da Cechia, Slovacchia, Polonia e Svizzera

L’ASD Vitersport ODV è presente al Giro con l’atleta Fatmir Kruezi, categoria MH4.

La prima della stagione, a Bari , è stata un debutto totalmente inedito per il Giro, abituato soprattutto alle tappe nel Nord Italia, dove la disciplina è più diffusa e già qui si era visto un buon inizio per Kruezi. Classificandosi secondo, ha messo in cassaforte cinquanta preziosi punti. Tutte positive le quattro prestazioni successive, ben preparate, studiate, tattiche, con risultati costanti sia sui circuiti veloci che su quelli più tecnici. Tutte indossando la maglia rosa! Nell’ultima, a Cerro Maggiore, iscritti oltre ottanta atleti, Fatmir Kruezi ha percorso i 10 giri del circuito in 1:12:49 concludendo la gara al secondo posto di categoria alle spalle di Loscaro Vito CHE HA REALIZZATO IL TEMPO il tempo di 1:12:11.

Le ultime due gare si disputeranno dopo la pausa estiva, più che mai necessaria in questa stagione rovente e per atleti la cui posizione è a pochi centimetri dall’asfalto. Non è quindi fantasioso pensare ad un finale alla grande. Lo auguriamo a questo atleta gentile e laborioso, impegnato con generosità e successo anche in altre discipline paralimpiche, campione su strada e “#campionidivita”, come gli organizzatori del giro sono soliti definire gli atleti partecipanti.

Saremo con Fatmir a Livorno per sostenere la sua corsa!

Ci è doveroso ricordare che l’attività sportiva 2022 della Vitersport è sostenuta, sia per gli atleti amatoriali che per quelli desiderosi di un serio percorso agonistico, dalla Regione Lazio, Avviso Pubblico Comunità Solidali 20, grazie al progetto “ Empowerment organizzativo e sociale dell'Associazione: consolidare l'esistente, costruire il nuovo”.