Qualità delle acque, Zelli: «Foce del Marta e del Fiora finalmente nei limiti. Grazie a Rotelli per il lavoro svolto»

Il presidente della Commissione Ambiente e Agricoltura della Regione Lazio sottolinea il miglioramento delle acque lungo la costa della Tuscia: «Un risultato importante per ambiente, turismo ed economia del territorio»

29/07/2026 - 11:35



MARTA - Il miglioramento della qualità delle acque lungo il litorale della Tuscia rappresenta «una notizia importante» per il territorio e per l'intera Regione Lazio. A sostenerlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Ambiente e Agricoltura della Regione Lazio, Giulio Zelli, che ha commentato con soddisfazione il rientro nei limiti dei valori registrati alla foce del Marta e alla foce del Fiora.

Secondo Zelli, il risultato assume un'importanza strategica soprattutto per i comuni costieri di Tarquinia e Montalto di Castro, dove la qualità delle acque rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio.

«Si tratta di un segnale positivo – ha dichiarato il consigliere regionale – perché incide direttamente sull'attrattività della costa, sulla tutela dell'ambiente e sulla capacità del litorale di offrire condizioni sempre migliori a cittadini, famiglie, operatori economici e visitatori».

Nel suo intervento, Zelli ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento al deputato Mauro Rotelli, evidenziando il lavoro svolto fin dall'inizio della legislatura per affrontare le criticità ambientali della costa viterbese.

«Rotelli – ha spiegato – ha promosso diversi tavoli istituzionali che hanno consentito di mantenere alta l'attenzione sulla situazione della foce del Marta e, più in generale, sulla necessità di una strategia concreta per la tutela e la valorizzazione del litorale della Tuscia».

Il consigliere ha sottolineato come gli interventi di bonifica producano effetti positivi non soltanto sul territorio di Tarquinia, ma anche su località a forte vocazione turistica come Marina Velca e Riva dei Tarquini, che possono beneficiare di un contesto ambientale più qualificato e competitivo.

Analogo discorso riguarda Montalto di Castro e la zona della foce del Fiora, dove, secondo Zelli, la qualità delle acque rappresenta un fattore determinante per rafforzare l'immagine del litorale e sostenere lo sviluppo delle attività balneari, ricettive e dell'intero comparto turistico.

«Parliamo di risultati che non arrivano per caso – ha concluso il presidente della Commissione Ambiente – ma che sono il frutto di un lavoro istituzionale costante, fatto di confronto, monitoraggio e attenzione ai problemi reali del territorio. È questa la strada giusta per migliorare la qualità della vita, sostenere il turismo e rendere la costa viterbese sempre più forte e attrattiva».