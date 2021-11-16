Qualità della vita, Viterbo 70esima su 107 province

Tuscia un po' meno sicura. Sistema salute ''insufficiente''. Imprese ok e boom di laureati. La classifica di Italia Oggi

16/11/2021 - 06:24



VITERBO - La provincia di Viterbo risale qualche posizione nella classifica stilata annualmente dal quotidiano economico ''Italia Oggi'' sulla qualità della vita. Nel 2021 la Tuscia è settantesima su 107 province: +14 posizioni rispetto all’anno precedente. Sul podio Parma, Trento e Bolzano. Ultime invece: Foggia, Napoli, Crotone.

Rispetto alle quattro fasce in cui è suddivisa la classifica di ''Italia Oggi'' - rispettivamente le province con qualità della vita buona, accettabile, scarsa e insufficiente - la Tuscia si colloca nella terza.

Questi i risultati delle altre province del Lazio: Rieti passa dal 37esimo al 64esimo posto; Latina dall’85esimo all’82esimo; Frosinone dall’87esimo all’80esimo; Roma dal 50esimo al 54esimo.

Delle voci che compongono il voto finale, quelle in cui Viterbo migliora sono: ''Affari e lavoro'' (70esima, +13); ''Sicurezza sociale'' (24esima, +31), ''Popolazione'' (78esima, + 5). Quelle con il segno meno, invece, sono ''Ambiente'' (73esima, -1), ''Reati e sicurezza'' (65esima, -20), ''Istruzione, formazione e capitale umano'' (60esima, -5); ''Reddito e ricchezza'' (72esima, -8). ''Insufficiente'' il voto al ''Sistema Salute'', che vede la provincia Viterbo al 101esimo posto, senza variazioni rispetto all'anno scorso.

Per quanto riguarda il Covid, netto miglioramento rispetto al primo anno di pandemia: la Tuscia passa da 60esima a 24esima, dove le province più in alto in classifica sono quelle dove si registra il numero minore di casi ogni mille abitanti.

1) AFFARI E LAVORO

Viterbo sale dall'83esimo al 70esimo posto. Punteggio: 632,76

Tasso di disoccupazione: 8,88% (dal 64esimo al 66esimo posto)

Numero di imprese registrate per 100mila abitanti. Viterbo quarta: sono 122,96.

Imprese cessate ogni cento attive: 5,29 (dal 60esimo al 29esimo posto)

2) AMBIENTE

Viterbo scende di una posizione: dal 72esimo al 73esimo posto. Punteggio 384,10.

Superamento del limite orario previsto per biossido di azoto: 23 superamenti (da 24 a 33esimo posto)

Superamenti del limite orario previsto per PM10: 17 superamenti. Viterbo scivola dal primo posto al quarto.

Superamento del limite orario previsto per il PM2,5: 11 superamenti. Viterbo scivola dal sesto al 19esimo posto.

Raccolta rifiuti urbani. Viterbo si conferma quinta:408.15 kili/abitante/anno.

Veicoli circolanti per km quadrato di superficie urbanizzata nei capoluoghi: 4.664. Viterbo sempre 89esima.

Densità piste ciclabili: Viterbo è penultima (0,20 km/km quadrato).

Disponibilità di verde urbano: 25.01 mt/abitante (da 62esimo posto a 51esimo).

Densità di verde urbano: 5,8%, dal 98esimo posto al 66esimo posto.

Veicoli elettrici o ibridi: 7,8% su veicoli circolanti (da 51esimo a 69esimo posto).

Offerta trasporto pubblico: dall'86esimo all'88esimo posto (1.001 posti/Km/abitante).

Raccolta differenziata: 57,76% (dal 65esimo al 66esimo posto).

3) REATI E SICUREZZA

Viterbo scende dal 45esimo la 65esimo posto. Punteggio 624,84.

Lesioni dolose e percosse per 100mila abitanti: 134,33. Viterbo passa da 85eismo a 67esimo posto

Violenze sessuali per 100mila abitanti: 10.9. Viterbo scende da 81esimo a 85esimo posto

Reati connessi al traffico di stupefacenti: Viterbo sempre 97esima (88,92 per 100mila abitanti).

Reati connessi allo sfruttamento della prostituzione: Viterbo scende da primo posto a 26 (0,32 ogni 100mila abitanti).

Scippi e borseggi. Viterbo passa da 31esimo posto a 36esimo posto: sono 56,76 ogni 100mila abitanti.

Furti d’auto: Viterbo da 31esima a 44esima. Sono 39,73 ogni 100mila abitanti.

Altri furti: Viterbo da 30esima a 43esima. Sono 747,32 per 100mila abitanti-

Estorsioni: Viterbo da 35esima a 30esima. Sono 11,04 per 100mila abitanti.

Rapine in banche e uffici postali: Viterbo da 74esima a 51esima (0,63 per 100mila abitanti).

Altre rapine: da 15 a 16esimo posto. Sono 10,9 ogni 100mila abitanti.

4) SICUREZZA SOCIALE

Viterbo sale da 55esimo a 24esimo posto. Punteggio 711,71.

Tasso disoccupazione giovanile 15-24anni: 38.05%. Viterbo sempre all'82esimo posto.

Incidenti su lavoro: 17,12 per mille occupati. Viterbo da 16 a 21esimo posto.

Reati a sfondo sessuale: Viterbo passa da settima posizione a 79esima. Sono 2,84per 100mila abitanti.

Casi registrati Covid ogni 1000 abitanti. Numero: 55,89. Viterbo migliora da 60esimo posto a 24esimo posto. (Elaborazione dati Protezione civile 2021. Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2021)

Variazione della mortalità rispetto al quinquennio 2015-2019 tra gli under 65 anni: 4,8%. Viterbo passa da 23esimo a 53esimo posto (Elaborazione su dati Istat 2021. Periodo di riferimento 1 gennaio-31 luglio)

Variabilità della mortalità al quinquennio 2015-2019 tra gli over 65 anni: -2,52%. Viterbo passa da 18esima a quinta (Elaborazione su dati Istat 2021. Periodo di riferimento 1 gennaio-31 luglio).

5) ISTRUZIONE FORMAZIONE CAPITALE UMANO

Viterbo scende da 55esimo a 60esimo posto. Punteggio 523,98.

Persone in possesso di almeno il diploma (25-64 anni) sono il 63,40 per cento. Da 43esimo a 54esimo posto.

Persone in possesso di laurea (25-39 anni): da 61esimo posto a 34esimo posto. Sono il 29,20 per cento.

6) POPOLAZIONE

Viterbo sale da 83esimo a 78esimo posto. Punteggio 405,67

Immigrati: numero 25,18 ogni mille residenti. Viterbo da 59esimo a 62esimo posto.

Viterbo arretra di una posizione per natalità: da 87 a 88 (5,8 nati vivi ogni mille abitanti).

Numero componenti medio di una famiglia, 2,22. Viterbo 77esima.

7) SISTEMA SALUTE

Tuscia 101esima su 107 province. Punteggio: 136,48.

Posti letto in ostetricia e ginecologia per 1000 abitanti: 7,25. (Elaborazione su dati Ministero della Salute/Istat 2019). Da 106esima posizione a 107esima.

Posti letto in cardiologia, cardiochirurgia e unità coronariche per 1000 abitanti: 8,83. (Elaborazione su dati Ministero della Salute/Istat 2019). Provincia di Viterbo 106esima.

Posti letto in terapia intensiva e terapia intensiva neonatale per 100mila abitanti: 4,41. (Elaborazione su dati Ministero della Salute/Istat 2019). Provincia di Viterbo 101esima.

Posti letto in reparti di oncologia per 1000 abitanti: 2,84. La provincia di Viterbo passa da 98esima a 95esima (Elaborazione su dati Ministero della Salute/Istat 2019).

Acceleratori lineari per 100mila abitanti: 0,65. Provincia di Viterbo 44esima (Elaborazione su dati Ministero della Salute/Istat 2020).

Apparecchiature per imaging a risonanza magnetica ogni 100mila abitanti:0,97. Provincia di Viterbo 97esima (Elaborazione su dati Ministero della Salute/Istat 2020).

Tomografi assiali computerizzati per 100mila abitanti: 5,19. Provincia di Viterbo ottava. (Elaborazione su dati Ministero della Salute/Istat 2020)

8) TEMPO LIBERO E TURISMO

Viterbo 37esima. Punteggio 413,14.

Agriturismo per 100mila abitanti: 21. Viterbo 21esima.

Alberghi per 100mila abitanti: 26,33. Viterbo 58esima.

Bar e caffè per 100mila abitanti: 75,23. Viterbo 32esima.

Associazioni culturali, ricreative e artistiche: 13,79.Viterbo 59esima.

Librerie per 100mila abitanti: 5,64. Viterbo 41esima.

Palestre per 100mila abitanti: 6,50. Viterbo 42esima.

9) REDDITO E RICCHEZZA

Viterbo scende da 64esimo al 72esimo posto. Punteggio 442,68

Reddito medio disponibile pro capite: 15309,3. Viterbo 70esima.

Importo annuo medio pensioni: 18.589,4 euro. Viterbo 58esima (=).

Prezzo al metro quadrato appartamento nuovo in zona semiresidenziale: 1575 euro. Viterbo passa da 69esimo a 57esimo posto.