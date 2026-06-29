PuroPadel Viterbo vola in Serie C e firma un'impresa storica nel campionato più difficile d'Italia

La squadra conquista la promozione dopo una maratona di due mesi tra 132 formazioni insieme al fondamentale supporto dello Studio Dentistico Graziani

29/06/2026 - 09:30

di Serena D'Ascanio

VITERBO - Il padel viterbese scrive una pagina storica nel panorama regionale. Con una vittoria al cardiopalma per 2-1 nell'incontro decisivo, la squadra di PuroPadel A ha conquistato la promozione in Serie C, coronando una cavalcata trionfale durata due mesi.

Un'impresa straordinaria se si guardano i numeri: il campionato di Serie D del Lazio ha visto al via ben 132 formazioni, confermandosi come il torneo più competitivo e difficile d'Italia per densità di giocatori e livello tecnico. Il cammino di PuroPadel è stato una vera e propria maratona, superando brillantemente le 3 partite della fase a gironi e i successivi 3 turni di playoff dentro/fuori, fino all'apoteosi della finalissima guadagnata sul campo.

Un successo che porta con sé anche il nome di un partner d'eccellenza: a sostenere e accompagnare tutte le squadre di PuroPadel lungo questa incredibile stagione è stato infatti lo Studio Dentistico Graziani, sponsor ufficiale che ha creduto fin dal primo momento nel valore e nel potenziale del progetto sportivo.

I protagonisti del miracolo sportivo

La rosa che ha firmato la promozione, unendo talento, esperienza e un attaccamento viscerale ai colori del club, è composta da:

Francesco Giulietti

Antonio Giulietti

Matteo Fiorini

Francesco Montesarchio

Federico Muti

Daniel Perez

Edoardo Bonarrigo

Diego Bonelli

Giuseppe Sitra

Il trionfo di una community intera

A fare la differenza nell'atto conclusivo è stato anche il calore del pubblico. Giocare la finale tra le mura amiche ha confermato la centralità del progetto PuroPadel, dove lo sport non è mai un fatto isolato ma un'esperienza condivisa.

“Giocare davanti al nostro pubblico significa avere sempre una marcia in più. Questo titolo non è solo della squadra, ma appartiene a tutta la nostra community” spiegano dal club. “Siamo profondamente orgogliosi di aver portato Viterbo in Serie C. Il nostro auspicio è che questo traguardo faccia appassionare sempre più ragazzi e ragazze al nostro progetto. Abbiamo dimostrato sul campo di saper strutturare percorsi in grado di generare questi risultati: un domani, su questi campi da protagonisti, ci saranno loro.”

Con questa promozione, PuroPadel non solo sposta più in alto l'asticella del padel locale, ma si conferma – insieme al prezioso supporto dello Studio Dentistico Graziani – come il polo di riferimento assoluto per la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti sul territorio.