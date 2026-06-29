VITERBO - Il padel viterbese scrive una pagina storica nel panorama regionale. Con una vittoria al cardiopalma per 2-1 nell'incontro decisivo, la squadra di PuroPadel A ha conquistato la promozione in Serie C, coronando una cavalcata trionfale durata due mesi.
Un'impresa straordinaria se si guardano i numeri: il campionato di Serie D del Lazio ha visto al via ben 132 formazioni, confermandosi come il torneo più competitivo e difficile d'Italia per densità di giocatori e livello tecnico. Il cammino di PuroPadel è stato una vera e propria maratona, superando brillantemente le 3 partite della fase a gironi e i successivi 3 turni di playoff dentro/fuori, fino all'apoteosi della finalissima guadagnata sul campo.
Un successo che porta con sé anche il nome di un partner d'eccellenza: a sostenere e accompagnare tutte le squadre di PuroPadel lungo questa incredibile stagione è stato infatti lo Studio Dentistico Graziani, sponsor ufficiale che ha creduto fin dal primo momento nel valore e nel potenziale del progetto sportivo.
La rosa che ha firmato la promozione, unendo talento, esperienza e un attaccamento viscerale ai colori del club, è composta da:
Francesco Giulietti
Antonio Giulietti
Matteo Fiorini
Francesco Montesarchio
Federico Muti
Daniel Perez
Edoardo Bonarrigo
Diego Bonelli
Giuseppe Sitra
A fare la differenza nell'atto conclusivo è stato anche il calore del pubblico. Giocare la finale tra le mura amiche ha confermato la centralità del progetto PuroPadel, dove lo sport non è mai un fatto isolato ma un'esperienza condivisa.
“Giocare davanti al nostro pubblico significa avere sempre una marcia in più. Questo titolo non è solo della squadra, ma appartiene a tutta la nostra community” spiegano dal club. “Siamo profondamente orgogliosi di aver portato Viterbo in Serie C. Il nostro auspicio è che questo traguardo faccia appassionare sempre più ragazzi e ragazze al nostro progetto. Abbiamo dimostrato sul campo di saper strutturare percorsi in grado di generare questi risultati: un domani, su questi campi da protagonisti, ci saranno loro.”
Con questa promozione, PuroPadel non solo sposta più in alto l'asticella del padel locale, ma si conferma – insieme al prezioso supporto dello Studio Dentistico Graziani – come il polo di riferimento assoluto per la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti sul territorio.