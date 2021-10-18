Buste con proiettile e furto al centro vaccinale

Le azioni 'slegate' da loro. Sono in corso indagini dei carabinieri

18/10/2021 - 15:14



CIVITA CASTELLANA - Una notte molto agitata quella trascorsa a Civita Castellana. Sono stati recapitati proiettili in una busta alla farmacia comunale ed a un centro analisi lì vicino, e perpetrato un furto presso il centro vaccinale Mice, al centro commerciale.

Qui, dopo aver rotto il vetro di una finestra, qualcuno si è introdotto all'interno del punto vaccinale (è il secondo per importanza della provincia di Viterbo).

Una volta all'interno sono stati rubati i computer e manomesse le attrezzature per la vaccinazione.

Il centro è attualmente non operativo, sospese le vaccinazioni oggi in programma.

Gli investigatori escludono che i tre episodi possano essere collegati tra loro.

Il proiettile era avvolto con un foglio di carta, sul quale era stato scritto il messaggio: 'No green pass, occhio!'. Per le indagini sul posto i carabinieri e i reparti di investigazione scientifica.

Subito sono arrivate le prime dichiarazioni, tra cui quella di Simone Brunelli : “Due episodi veramente allucinanti, che insieme danno l'idea della follia collettiva che sta attraversando il nostro paese e la nostra città.

Il centro vaccinale del Mice di Civita devastato da movimenti no green pass, proiettili intimidatori ai danni di farmacisti e lavoratori, volantini farneticanti nelle scuole che incitano all'insurrezione.

La responsabilità politica di chi scimmiottando i leader nazionali sta soffiando sul fuoco del disagio sociale per un pugno di voti è disdicevole e fin troppo evidente.

Ci aspettiamo una ferma presa di posizione del Sindaco e dell'Assessore all'istruzione per mandare un messaggio chiaro e unanime: nella nostra città e soprattutto nelle nostre scuole non c'è spazio per violenza e intimidazioni.

La scienza, la democrazia e i diritti non sono valori trattabili!

La mia piena solidarietà a tutti gli operatori sanitari oggetto di minacce. Non siete soli a combattere una battaglia di civiltà!”