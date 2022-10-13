Previsioni per venerdì 14 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/10/2022 - 11:05



Viterbo



Tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e cieli sereni. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.



Lazio



Tempo stabile su tutta la regione con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.



Nazionale



AL NORD



Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni sui settori alpini, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sulle Alpi centrali.



AL CENTRO



Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con addensamenti sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino piogge sparse su regioni ioniche e Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio residue piogge ancora su Puglia e Calabria, asciutto sulle altre regioni con graduali schiarite in arrivo. In serata tempo per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.



www.centrometeoitaliano.it



Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos