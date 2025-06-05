Previsioni meteo venerdì 6 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/06/2025 - 12:24



Viterbo

Cieli sereni al mattino; al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti. Temperature comprese tra +12°C e +28°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su Nord-Ovest e settori alpini ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Alpi e Prealpi, con acquazzoni e temporali sparsi, nuvolosità e schiarite altrove. In serata tempo in miglioramento con anche delle schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e locali addensamenti sulle coste toscane. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati e qualche nube in sviluppo sui settori interni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori, locali addensamenti sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve aumento da Nord a Sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos