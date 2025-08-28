Previsioni meteo venerdì 29 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/08/2025 - 12:12



Viterbo

Giornata all'insegna del maltempo con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora maltempo la sera e con residui fenomeni anche nella notte. Temperature comprese tra +18°C e +23°C.

Lazio

Giornata all'insegna del maltempo con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi specie sulle coste. Instabilità che persisterà anche in serata e nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi con associate piogge e temporali, fenomeni più intensi sul Triveneto. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. In serata e nella notte ancora correnti instabili con molta nuvolosità in transito ed associate piogge e temporali soprattutto al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del maltempo sulle regioni centrali con molta nuvolosità in transito ed associate piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, specie sul versante tirrenico, localmente anche intensi. In serata e nella notte residua instabilità con locali temporali specie tra Lazio e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge su Sardegna, Campania e Molise, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con locali piogge ancora sugli stessi settori. In serata e in nottata instabilità in aumento sui settori tirrenici con arrivo di acquazzoni e temporali anche intensi, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in rialzo al Sud ed in calo sul resto d'Italia, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos