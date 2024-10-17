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Previsioni meteo venerdì 18 ottobre
Bollettino metereologico di Viterbo, Lazio e resto dItalia
17/10/2024 - 16:18

 

Viterbo 

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo per lo più asciutto. Peggiora tra pomeriggio e sera con precipitazioni diffuse via via più intense. Temperature comprese tra +15°C e +20°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare, locali piogge sui settori meridionali. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi localmente anche intensi.

 

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sui rilievi tra Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni sparsi su tutte le regioni. In serata e nella notte residue piogge in Pianura Padana, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

 

AL CENTRO

 

Al mattino locali piogge sulle coste della Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge da isolate a sparse in arrivo su gran parte del versante tirrenico. In serata nuvolosità in aumento ma con solo qualche pioggia isolata tra Umbria e Marche. Peggiora nella notte con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sulla Toscana.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino cieli sereni sulla Sardegna, nuvoloso sulle altre regioni con piogge tra Molise, Campania e Puglia settentrionale e maltempo anche intenso sulla Sicilia. Al pomeriggio cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni, ancora cieli soleggiati sulla Sardegna. In serata non sono attese variazioni di rilievo, nuvolosità in aumento anche sulla Sardegna.

 

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord e in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

 

 

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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