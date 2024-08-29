Previsioni meteo per venerdí 30 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

29/08/2024 - 11:40



VITERBO

Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibili temporali. Tempo in graduale miglioramento nel corso delle ore notturne. Temperature comprese tra +18°C e +34°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su appennino e preappennino. Tempo in graduale miglioramento nel corso delle ore notturne.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi alpini e appenninici, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio isolati temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino e in movimento sul versante tirrenico, soleggiato altrove. Migliora in serata con ampie schiarite su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali nelle zone interne peninsulari e della Sicilia, soleggiato altrove specie sulla Sardegna. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite ovunque ed innocui addensamenti sulla Calabria.

Temperature minime in rialzo al Nord e sulla Sardegna e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in generale aumento da Nord a Sud.