Previsioni meteo per venerdí 29 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/11/2024 - 15:41



VITERBO

Nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni di rilievo e maggiori spazi di sereno nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

LAZIO

Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma con locali fenomeni solo sui rilievi interni. Al pomeriggio piogge sparse possibili sulle zone meridionali, maggiori spazi di sereno altrove. In serata tempo asciutto e ampie schiarite, isolati fenomeni al confine con l'Abruzzo.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata sulle regioni del Nord ma con nuvolosità su coste e pianure, localmente anche basse e compatte. In serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosità sui settori di Nord-Ovest e maggiori spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Tempo instabile nel corso della giornata sui settori adriatici del Centro con piogge e acquazzoni sparsi, e quota neve in calo fin sotto i 1000 metri. In serata e nottata ancora fenomeni a ridosso dell'Appennino con neve fino a 600-700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale. Ampie schiarite sulla Sardegna. In serata e nottata ancora precipitazioni con neve in calo fino a 800-1000 metri.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.