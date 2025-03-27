Previsioni meteo per venerdí 28 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/03/2025 - 14:35



VITERBO

Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolate precipitazioni pomeridiane sui settori più interni. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma sempre con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +11°C.

LAZIO

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto. Maggiore instabilità nel pomeriggio con precipitazioni sparse soprattutto sulle zone interne, neve oltre i 1600 metri sui rilievi. Molte nuvole in serata e nottata con pioviggini sui settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare in transito e ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite. Nuvolosità in aumento dalla serata con locali fenomeni nella notte tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve oltre i 1800 metri sulle Alpi e 1600 metri in Appennino.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con precipitazioni sul versante adriatico e neve oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio poche variazioni con acquazzoni sparsi tra Marche e Abruzzo e locali fenomeni in Umbria, neve oltre i 1500-1600 metri. In serata e nella notte ancora piogge sul versante adriatico non quota neve in calo fin verso i 1400-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge da isolate a sparse, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora maltempo tra Sicilia e regioni peninsulari e cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in lieve rialzo da Nord a Sud.