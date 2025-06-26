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Previsioni meteo per venerdí 27 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
26/06/2025 - 08:59

VITERBO

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +36°C.

LAZIO 

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

AL NORD

Condizioni di tempo per lo più asciutto sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare qualche isolato acquazzone su Appennino settentrionali e Alpi orientali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto. 

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni centrali con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Locali acquazzoni o temporali non esclusi sull'Appennino. Ampie schiarite in serata e nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui rilievi interni e qualche breve acquazzone possibile su Campania, Molise e Basilicata. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud, massime senza variazioni di rilievo.




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