Previsioni meteo per venerdí 21 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/03/2025 - 14:25



VITERBO

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi al mattino e irregolarmente nuvolosi nel pomeriggio. In serata addensamenti sempre più consistenti e deboli piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +4°C e +16°C.

LAZIO

Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con poche nubi sparse al mattino e nuvolosità irregolare nel pomeriggio. Addensamenti più consistenti dalla serata con deboli piogge in arrivo nella notte a partire dai settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, prime piogge in arrivo dal pomeriggio su Liguria e Piemonte. In serata e nottata maltempo al Nord-Ovest con temporali più intensi sulla Liguria, fenomeni in movimento verso est.

AL CENTRO

Tempo per lo più asciutto sulle regioni del Centro nel corso della giornata ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata poche variazioni mentre nella notte piogge in arrivo a partire dalla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, più addensamenti in transito sulla Sardegna. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto, piogge in arrivo sulla Sardegna.

Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud.