Previsioni meteo per venerdí 20 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

19/09/2024 - 11:10



VITERBO

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +12°C e +23°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio poche variazioni salvo locali acquazzoni o temporali sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino locali piogge su Emilia Romagna e Alpi occidentali, nubi sparse altrove e ampie schiarite su Liguria e Alpi centrali. Al pomeriggio tempo più stabile con cieli soleggiati, maggiori addensamenti sulle Alpi con locali piovaschi su quelle occidentali. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo.

AL CENTRO

Al mattino piogge e acquazzoni su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove e ampie schiarite sulle coste tirreniche. Al pomeriggio locali fenomeni attesi in Appennino, per lo più soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Sicilia, Calabria e settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio l'instabilità termoconvettiva porta temporali lungo l'Appennino e nelle zone interne della Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo residui fenomeni sul Molise.

Temperature minime in rialzo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in calo sul resto d'Italia, massime in generale rialzo salvo una lieve flessione negativa all'estremo Sud.