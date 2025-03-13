Previsioni meteo per venerdí 14 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/03/2025 - 10:37



VITERBO

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, soprattutto al mattino. Tra la sera e la notte tempo più asciutto sempre con molti addensamenti in transito. Temperature comprese tra +11°C e +14°C.

LAZIO

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi. Graduale attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio con residue piogge sui settori interni. In serata e nottata tempo più stabile con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino maltempo intenso e diffuso con neve sulle Alpi oltre 1100-1300 metri e in Appennino oltre i 1500 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora tempo instabile con neve a quote medie sulle Alpi, più asciutto in Pianura Padana. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse, neve sulle Alpi dai 1200-1200 metri e in Appennino dai 1500 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge ed acquazzoni sparsi, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora instabilità con maltempo anche intenso tra Toscana e Umbria, locali rovesci sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni sulla Toscana, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Sardegna, Campania, Molise e Puglia settentrionale, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con cieli poco nuvolosi e soleggiati sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sardegna con possibili piovaschi.

Temperature minime stabili o in lieve generale rialzo, massime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.