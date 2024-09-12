ANNO 16 n° 204
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per venerdí 13 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
12/09/2024 - 11:26

VITERBO

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Asciutto in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +20°C.

LAZIO

Tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con piogge e acquazzoni sparsi. Dalla sera generale miglioramento con cieli da poco nuvolosi a sereni ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi tra Emilia Romagna e Triveneto, soleggiato al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora residui fenomeni sulle stesse regioni, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residui fenomeni in Alto Adige, asciutto sulle altre regioni con nuvolosità e schiarite. Neve durante la giornata su Alpi e Appennino dai 1400-1600 metri.

AL CENTRO

Sia al mattino che al pomeriggio spiccata variabilità sulle regioni centrali con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporali specie sul versante adriatico. Tra la serata e la notte residui fenomeni su Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri, ampie schiarite sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse lungo i settori tirrenici della Calabria e Sicilia nord-orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni sparsi in sviluppo tra Campania e Molise, soleggiato sulle altre regioni. Tra serata e nottata tempo in miglioramento, ma ancora molti addensamenti lungo i settori tirrenici con piogge tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione positiva al Nord-Ovest nei valori massimi.

 


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo