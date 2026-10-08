Previsioni meteo per venerdì 9 ottobre

Temperature comprese tra +14°C e +19°C

08/10/2026 - 10:03



VITERBO

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi soprattutto nel pomeriggio. In serata e nottata tempo generalmente asciutto ma sempre con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +14°C e +19°C.

LAZIO

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, più probabili su zone interne e settori meridionali. In serata tempo più asciutto, nella notte tornano i temporali sulle zone costiere.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi sparse su tutto il settentrione con piogge su Liguria e Nord-Est. Nel pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali tra Liguria, Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte precipitazioni in esaurimento ma ancora cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni con piogge deboli su Alta Toscana, basso Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, possibili temporali sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse e locali temporali specie tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, anche su Sicilia settentrionale e Sardegna occidentale. In serata e nella notte tempo in miglioramento, ma ancora molte nubi ed anche residui fenomeni sulle regioni ioniche.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord.