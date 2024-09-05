Previsioni meteo per venerdì 6 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/09/2024 - 10:23



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi con associate piogge sparse, locali aperture al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui acquazzoni o temporali al sul Triveneto, ampie schiarite altrove con cieli soleggiati. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati o con il transito di qualche velatura. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese variazioni e si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi tra Puglia e Basilicata.

Temperature minime in generale diminuzione , massime in lieve aumento al Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud.