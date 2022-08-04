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Previsioni meteo per venerdì 5 agosto
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
04/08/2022 - 11:10

Viterbo

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Asciutto in serata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +36°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Asciutto anche al pomeriggio con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne, isolati fenomeni solo in Appennino al confine con l'Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e appennino settentrionale, soleggiato altrove. In serata ancora residue piogge sul Triveneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Stabilità prevalente al mattino con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino con possibili acquazzoni o temporali isolati, sole prevalente altrove. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole prevalente al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sui settori interni di Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia; nessuna variazione altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie sulle Isole Maggiori e in aumento sull'Italia Peninsulare; massime in calo sulle regioni tirreniche, stabili o in aumento sul resto d'Italia.


Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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