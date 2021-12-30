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Tempo stabile nel corso dell'intera giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata la situazione meteo non subirà variazioni. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.
Lazio
Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il Lazio nel corso della giornata, locali innocui addensamenti lungo la costa. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori.
AL NORD
Al mattino tempo stabile e prevalenza di cieli sereni, con nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti su Liguria e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie sui medesimi settori.
AL CENTRO
Prevalenza di cieli sereni al mattino, con nubi basse lungo il medio-alto Adriatico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi basse in arrivo anche sulle coste toscane, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste e in Toscana, serene o poco nuvoloso sui restanti settori.
AL SUD E SULLE ISOLE
Sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari, qualche addensamento tra Sicilia occidentale e Sardegna. Al pomeriggio ancora nubi basse tra Sardegna e Sicilia occidentale, cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti su Sardegna e Sicilia settentrionale.
Temperature minime stabili sulle regioni Peninsulari, in lieve calo sulle Isole Maggiori; massime in lieve calo sulle Isole e in lieve rialzo sul resto d'Italia.