Previsioni meteo per venerdì 31 Dicembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

Viterbo

Tempo stabile nel corso dell'intera giornata con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata la situazione meteo non subirà variazioni. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il Lazio nel corso della giornata, locali innocui addensamenti lungo la costa. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

AL NORD





Al mattino tempo stabile e prevalenza di cieli sereni, con nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti su Liguria e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie sui medesimi settori.





AL CENTRO







Prevalenza di cieli sereni al mattino, con nubi basse lungo il medio-alto Adriatico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi basse in arrivo anche sulle coste toscane, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste e in Toscana, serene o poco nuvoloso sui restanti settori.





AL SUD E SULLE ISOLE





Sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari, qualche addensamento tra Sicilia occidentale e Sardegna. Al pomeriggio ancora nubi basse tra Sardegna e Sicilia occidentale, cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti su Sardegna e Sicilia settentrionale.