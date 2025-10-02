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Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.
Lazio
Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con molti addensamenti al Nord-Ovest e sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato sui settori adriatici. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi specie al Nord-Ovest.
AL CENTRO
Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino Tempo prevalentemente stabile su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo locali piovaschi sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora tempo invariato con cieli sereni o poco nuvolosi e locali piovaschi sulla Puglia meridionale.