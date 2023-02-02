Viterbo
Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con possibilità di nubi sparse o foschie. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.
Lazio
Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Possibilità di nubi basse o foschie in formazione tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto.
Nazionale
AL NORD
Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e nebbie o foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, ancora addensamenti tra Liguria e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con visibilità ridotta lungo la valle del Po..
AL CENTRO
Al mattino nebbie e nubi basse tra Toscana e Umbria, sole pieno altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori, locali addensamenti ancora tra Umbria e Toscana. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Toscana, Umbria e Marche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli del tutto soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime stabili o in generale aumento, massime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento sul resto d'Italia.