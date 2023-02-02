Previsioni meteo per venerdì 3 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/02/2023 - 11:36



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con possibilità di nubi sparse o foschie. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Possibilità di nubi basse o foschie in formazione tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e nebbie o foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, ancora addensamenti tra Liguria e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con visibilità ridotta lungo la valle del Po..

AL CENTRO

Al mattino nebbie e nubi basse tra Toscana e Umbria, sole pieno altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori, locali addensamenti ancora tra Umbria e Toscana. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli del tutto soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in generale aumento, massime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento sul resto d'Italia.

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