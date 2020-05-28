Viterbo
Nuvolosità irregolare al mattino prima di un generale peggioramento che porterà temporali anche intensi nel pomeriggio; instabilità diffusa anche in serata con piogge sparse. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.
Lazio
Tempo generalmente asciutto al mattino con molte nubi su gran parte del Lazio, locali piogge sui rilievi. Nel pomeriggio si attende un generale peggioramento che porterà temporali diffusi localmente anche intensi su gran parte del territorio. Fenomeni attesi anche nelle ore serali su tutti i settori.
Al Nord
Giornata all'insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata.
Al Centro
Maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata.
Al Sud e sulle Isole
Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove.
Temperature minime in aumento, massime in calo.
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