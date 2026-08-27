Previsioni meteo per venerdì 28 agosto

Temperature: minima 22°C, massima 38°C

27/08/2026 - 11:24



Viterbo

Giornata all'insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature: minima 22°C, massima 38°C.

Lazio

Giornata stabile con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche passaggio nuvoloso sui settori settentrionali. In serata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte ma senza fenomeni di rilievo associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito, più compatte al Nord-Ovest, con piogge sulle Alpi e sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord-Ovest, Lombardia e Alpi centro-orientali In serata serata ancora temporali tra Alpi e alte pianure. Variabilità asciutta nella notte salvo residui fenomeni in Alto Adige.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molte nubi tra Toscana, Umbria e Alto Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con nubi in lieve diradamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi nuvolosi sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma un marcato aumento della nuvolosità nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulla Sardegna.