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Previsioni meteo per venerdì 27 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
26/01/2023 - 11:19

Viterbo

Giornata con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Cieli nuvolosi anche in serata e nottata con possibilità di deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +0°C e +6°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. Piogge sparse possibili sui settori meridionali e deboli nevicate al confine con l'Abruzzo fin verso gli 800 metri. In serata e nottata fenomeni che potrebbero coinvolgere anche le zone centro-settentrionali, specie settori costieri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare, ampie schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito, isolati fenomeni in Romagna con neve oltre i 200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse e neve oltre i 400-500 metri, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora precipitazioni sul versante adriatico con neve oltre i 400 metri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito con precipitazioni nelle zone interne peninsulari con neve oltre i 600 metri e piogge sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 600-1000 metri. In serata residue precipitazioni su Sicilia e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Temperature minime in lieve rialzo sulla Sicilia ed in calo sulle altre regioni, massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

www.centrometeoitaliano.it




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