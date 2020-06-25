VITERBO - Tempo stabile per tutta la giornata e con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +14°C e +30°C.
Lazio
Condizioni di tempo stabile grazie all'alta pressione sul Lazio con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Non esclusi isolati e brevi acquazzoni al confine con l'Abruzzo. Ampie schiarite dalla serata.
Nazionale
AL NORD
Variabilità asciutta al mattino su Liguria e Triveneto, temporali in rapida formazione al pomeriggio sulle Alpi, in attenuazione in nottata.
AL CENTRO
Ennesima giornata all'insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree Appenniniche di Marche e Abruzzo.
AL SUD E SULLE ISOLE
Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite salvo qualche temporale sui rilievi del Molise e Campania.
Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.
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