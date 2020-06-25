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Previsioni meteo per venerdì 26 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
25/06/2020 - 09:48

VITERBO - Tempo stabile per tutta la giornata e con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Ampie schiarite anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +14°C e +30°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile grazie all'alta pressione sul Lazio con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio. Non esclusi isolati e brevi acquazzoni al confine con l'Abruzzo. Ampie schiarite dalla serata.

 

Nazionale

 

AL NORD

Variabilità asciutta al mattino su Liguria e Triveneto, temporali in rapida formazione al pomeriggio sulle Alpi, in attenuazione in nottata.

AL CENTRO

Ennesima giornata all'insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree Appenniniche di Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite salvo qualche temporale sui rilievi del Molise e Campania.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.

www.centrometeoitaliano.it




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