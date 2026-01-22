Previsioni meteo per venerdì 23 Gennaio

Temperature comprese tra +2°C e +12°C

22/01/2026 - 09:51



Viterbo

Molte nuvole in transito al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Progressivo peggioramento del tempo tra pomeriggio e sera con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.

Lazio

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione ma senza precipitazioni di rilievo associate. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento a partire dalle zone occidentali con piogge e acquazzoni sparsi. In nottata ancora fenomeni possibili su tutti i settori. Neve in calo fino a 1500-1600 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge tra Liguria ed Emilia, neve in Appennino oltre gli 800 metri. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su Lombardia e Veneto con neve fin verso i 600 metri.In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge sparse su tutti i settori e neve fin verso i 200-300 metri specie al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino piogge sui settori tirrenici, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio precipitazioni in estensione alle altre regioni. In serata e in nottata tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, più asciutto sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento ma tempo per lo più asciutto, locali piogge su Sardegna e settori tirrenici.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve calo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord e stabili o in lieve rialzo altrove.