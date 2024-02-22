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Previsioni meteo per venerdì 23 febbraio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
22/02/2024 - 12:20

Viterbo

Tempo instabile durante la giornata con piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora maltempo con possibili temporali. Fenomeni in attenuazione nella notte. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Lazio

Giornata instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio, più intense nelle zone interne con neve sui rilievi oltre i 1400-1600 metri. In serata instabilità in aumento con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Nella notte tempo più asciutto fon fenomeni solo in Appennino e quota neve in calo fin verso i 1200-1300 metri

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse, più intense su Liguria, Trentino e Triveneto, a carattere nevoso dagli 800-1200 metri. Al pomeriggio precipitazioni che insistono sulle regioni di nord-est, con possibili temporali e nubifragi; fenomeni ancora su Romagna ed Arco Alpino. In serata precipitazioni in graduale esaurimento su Pianura Padana e Trentino, ancora intense sul Triveneto. Neve sulle Alpi dai 900-1100 metri.

AL CENTRO

Al mattino condizioni di maltempo sui settori tirrenici con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni diffuse, anche intense e a carattere di temporale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse specie sui settori occidentali. Neve in calo fino a 1000-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità e schiarite su tutti i settori, piogge sparse sulla Sardegna. In serata tempo in peggioramento ovunque con piogge e temporali specie sui settori tirrenici.

Temperature minime in aumento al centro-sud, in lieve calo al nord. Massime in lieve calo al nord, stazionarie o in aumento al sud.

www.centrometeoitaliano.it

 




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