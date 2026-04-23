ANNO 16 n° 210
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per venerdì 23 aprile
Temperature comprese tra +6°C e +16°C
23/04/2026 - 10:09

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

 

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e ampi spazi di sereno ovunque.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Nord con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche nube sulle Alpi. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni, con stabilità diffusa e cieli sereni o poco nuvolosi.

 

AL CENTRO

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con cieli pienamente soleggiati. Poche variazioni tra serata e nottata, con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio qualche nube in formazione nelle zone interne peninsulari e della Sicilia ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in rialzo al Nord ed in calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta la Penisola.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo