Previsioni meteo per venerdì 23 aprile

Temperature comprese tra +6°C e +16°C

23/04/2026 - 10:09



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e ampi spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni del Nord con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche nube sulle Alpi. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni, con stabilità diffusa e cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con cieli pienamente soleggiati. Poche variazioni tra serata e nottata, con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio qualche nube in formazione nelle zone interne peninsulari e della Sicilia ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in rialzo al Nord ed in calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta la Penisola.